Piura: capturan a presuntos integrantes del Tren de Aragua que extorsionaban comerciantes

La Policía Nacional detuvo a siete personas presuntamente vinculadas con la organización criminal transnacional “Tren de Aragua”, por actos de extorsión contra comerciantes de varios mercados en la región Piura.

La intervención se produjo tras las denuncias de las víctimas, quienes señalaron que eran amenazadas y obligadas a pagar cupos para continuar con sus actividades. Los extorsionadores exigían cuotas semanales de S/ 100.

NUEVA ESPERANZA

Los sujetos fueron detenidos en dos inmuebles del asentamiento humano Nueva Esperanza, en el distrito de Veintiséis de Octubre. Se les incautó una pistola, municiones, además de dos cartuchos de presunta dinamita.

Las autoridades también decomisaron cinco celulares, tres tarjetas de crédito, una tarjeta SIM y un código QR de Yape. Asimismo, incautaron un auto en el que supuestamente se desplazaban los intervenidos para el cobro de cupos.