Ayacucho: soldados del Ejército se suman a trabajos para sofocar incendio forestal

Miembros del Ejército se sumaron a la lucha contra un incendio forestal reportado la tarde de ayer en el sector de Huaysuy, ubicado en la localidad de San José de Secce, distrito de Santillana, provincia de Huanta, región Ayacucho.

Luego de reportarse la emergencia, que se habría originado por la quema de malezas que luego se salió de control, personal de la 2da Brigada de Infantería, a través del BCT "Los Cabitos" N.° 51, se hizo presente en el lugar.

PLANTAS NATIVAS

Los soldados realizan arduos trabajos para sofocar las llamas que vienen afectando sembríos, pastizales, plantaciones de eucalipto y plantas nativas. Hasta el momento no se registran heridos o daños a la vida humana.

Por otro lado, el municipio de Luricocha informó que serenos, funcionarios, vecinos, bomberos y soldados del Ejército luchan para controlar el incendio forestal que se inició hace tres días en la comunidad de Huatuscalle.