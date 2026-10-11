Tercer Simulacro Nacional Multipeligro se realizará el próximo martes 13 de octubre

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) organizará el Tercer Simulacro Nacional Multipeligro este martes 13 de octubre a las 8:00 p. m., bajo el lema "¡Elige Prepararte!", con la finalidad de fortalecer la preparación de la ciudadanía ante diversas emergencias e impacto de desastres.

La dinámica del ejercicio se adaptará al peligro seleccionado por cada gobierno regional. En Lima Metropolitana y el Callao se simulará un sismo y sus peligros asociados, mientras que en otras regiones del país se practicarán respuestas frente a sismos, lluvias intensas y otras eventualidades.

Dinámica de evacuación y alertas ante emergencias

El inicio del simulacro estará marcado por el sonido de bocinas, campanas, silbatos o sirenas. Durante los dos primeros minutos, las personas deberán permanecer en zonas seguras internas y luego evacuar de manera ordenada hacia puntos de reunión externos llevando su mochila para emergencias.

Ante eventuales alertas de tsunami, la población costera deberá dirigirse hacia zonas elevadas o estructuras habilitadas para evacuación vertical, mientras que en áreas de cerros o con riesgo de deslizamientos se ubicarán en lugares seguros siguiendo las indicaciones oficiales.

Protocolos ante lluvias y el uso del sistema SISMATE

En los escenarios donde se simulen lluvias intensas y sus peligros asociados, la alerta de inicio se emitirá a través de diversos medios sonoros y dispositivos móviles. Frente a esta señal, los participantes evacuarán por las rutas establecidas hacia los puntos de encuentro designados junto a sus mochilas de emergencia, manteniendo la coordinación con las autoridades y voluntarios hasta la finalización del ejercicio.

Asimismo, la población podrá recibir notificaciones mediante el Sistema de Mensajería de Alerta Temprana (SISMATE), el cual envía avisos directos a teléfonos celulares sin requerir saldo ni datos móviles para advertir sobre tsunamis, huaicos, inundaciones u otros desastres.