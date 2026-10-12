Choque frontal entre camión y auto deja dos muertos y dos heridos graves en Puno

Los heridos fueron trasladados inicialmente al Centro de Salud de Acora y luego derivados al Hospital Manuel Núñez Butrón para recibir atención especializada.

Un accidente de tránsito registrado este domingo en la carretera Panamericana Sur a la altura del kilómetro 1388+350, en las inmediaciones de la comunidad Chica Botija, distrito de Platería, región de Puno, dejó dos personas fallecidas y otras dos gravemente heridas,

De acuerdo con la información policial, el choque frontal involucró a un camión de placa X5D-895, conducido por Guido Ruiz Sucari, de 31 años, y un automóvil particular con matrícula X7Q-094.

En tanto, los otros dos ocupantes resultaron con lesiones de gravedad y fueron trasladados inicialmente al Centro de Salud de Acora y, debido a su estado, derivados al Hospital Manuel Núñez Butrón de Puno para recibir atención especializada.

POLICÍA REALIZA DILIGENCIAS

Tras conocerse la emergencia, efectivos de la Comisaría Rural de Platería acudieron al lugar para atender la situación y realizar las primeras diligencias. La zona del accidente fue intervenida para recabar información sobre las circunstancias en las que se produjo la colisión.

Asimismo, personal especializado de la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (UPIAT) de la Policía Nacional en Puno participó en las investigaciones correspondientes.

DOS MUERTOS Y DOS HERIDOS

Por otro lado, las dos víctimas fallecieron de manera instantánea debido a la fuerza del impacto, según el reporte policial. Hasta la información proporcionada, no se habían precisado sus identidades ni mayores detalles sobre las circunstancias previas al accidente.