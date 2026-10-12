¡Exigen S/ 100 mil! Extorsionadores dejan dinamita y amenazas en casa de Trujillo

Especialistas de la UDEX aislaron la zona y retiraron el artefacto explosivo, que no llegó a detonar debido a un presunto problema con el fulminante.

Un hecho extorsivo se registró en una vivienda en la urbanización Santa María, en la calle Pachacútec en Trujillo, donde unos delincuentes dejaron un cartucho de dinamita, un arreglo floral y una carta con amenazas, para luego exigir el pago de S/ 100 mil.

El hecho ocurrió alrededor de las 9:00 p. m. del último sábado, cuando los presuntos extorsionadores llegaron hasta el domicilio y abandonaron los elementos intimidatorios. El propietario, cuya identidad se mantiene en reserva por seguridad, encontró la escena cuando abrió la puerta para salir de compras y alertó de inmediato a la Policía Nacional.

Los primeros en llegar fueron agentes de serenazgo de la Municipalidad Provincial de Trujillo. Al comprobar que se trataba de un artefacto explosivo, solicitaron la intervención de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX), cuyos especialistas aislaron el área y retiraron cuidadosamente la dinamita.

CARTUCHO DE DINAMITA NO LLEGÓ A DETONAR

Tras la intervención, los especialistas señalaron que el cartucho habría sido encendido, pero no explotó debido a un problema con el fulminante. La situación generó preocupación entre los residentes, debido al riesgo que representaba el artefacto dejado frente a la vivienda.

La carta con contenido extorsivo, el arreglo floral y la dinamita fueron retirados como parte de las evidencias para las investigaciones. Por temor a posibles represalias, los agraviados evitaron declarar públicamente y no precisaron si venían recibiendo amenazas desde antes ni cuánto tiempo llevarían siendo víctimas de este tipo de hechos.

SIGUEN LAS EXTORSIONES EN TRUJILLO

Por otro lado, detectives del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Trujillo señalaron que el caso sería una nueva modalidad de cobro de cupos en la ciudad. Las diligencias buscarán identificar a los responsables y determinar las circunstancias en las que dejaron los objetos frente al inmueble.