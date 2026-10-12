Piura: Minsa Móvil llegará a Sapillica, provincia de Ayabaca, con una campaña gratuita de salud especializada

Con el objetivo de acercar los servicios de salud a las poblaciones que más lo necesitan, el Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección General de Minsa Móvil, llegará al distrito de Sapillica, provincia de Ayabaca, región Piura, con una campaña médica especializada y 100 % gratuita, orientada a contribuir a la reducción de las brechas de acceso a la atención sanitaria.

La ciudadanía en general de Sapillica podrá acceder, presentando su Documento Nacional de Identidad (DNI), a servicios gratuitos de salud especializados los días 14 y 15 de octubre. La campaña está dirigida tanto a las personas que cuentan con el Seguro Integral de Salud (SIS) como a aquellas que no tienen ningún seguro de salud. Se brindará atención en pediatría, geriatría, cardiología, neumología, ginecología, oftalmología, dermatología, endocrinología, odontopediatría y medicina interna. Asimismo, se ofrecerán servicios de inmunización y tamizaje para VIH y sífilis.

La campaña se desarrollará desde las 8:00 a. m. El miércoles 14 de octubre, las atenciones se realizarán en el coliseo de la Institución Educativa N.° 14398, mientras que el jueves 15 de octubre tendrán lugar en el salón comunal del distrito de Sapillica.

A través de esta intervención, el Ministerio de Salid , mediante el Minsa Móvil, reafirma su compromiso de acercar servicios médicos especializados, gratuitos y de calidad a las familias de las diferentes regiones del país, priorizando a las poblaciones con mayores dificultades para acceder a la atención sanitaria.