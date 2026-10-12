Keiko Fujimori supervisa emergencia por incendios forestales y anuncia apoyo aéreo

El COEN mantiene un monitoreo permanente junto con autoridades regionales y locales, mientras se prevé adquirir más helibaldes que llegarían el próximo año.

A raíz de los incendios forestales que vienen azotando distintas regiones del país, la presidenta Keiko Fujimori brindó un balance en el que anunció que dos helicópteros equipados con helibaldes se sumarán a las labores para combatir los siniestros.

Una de las zonas más afectadas ha sido Cusco, por lo que la mandataria supervisó las acciones que se vienen realizando frente a esta emergencia desde el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).

INCENDIOS FORESTALES SE PROLONGARÁN PARA EL SIGUIENTE AÑO

Según el reporte recibido por Keiko Fujimori, en lo que va del año se han registrado un total de 385 incendios forestales. Asimismo, el 2024 fue uno de los años más complicados, con 1.966 incendios reportados. Además, se prevé que el 2027 podría ser un año difícil debido a la ocurrencia de este tipo de siniestros.

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, indicó que las helibaldes estarán en la zona aproximadamente hasta el mes de noviembre. "Mañana (hoy lunes) a partir de las 5:00 a.m. saldrá el helicóptero con helibalde y saldrá el Spartan con las cajas de agua para combatir primero el incendio que está en Calca, que es el que hemos evaluado que tiene mayor riesgo y posteriormente el otro incendio que está Pucyura", indicó.

ACCIONES DE EMERGENCIA

Por otro lado, el director del COEN, Martín del Castillo, indicó que se viene realizando un monitoreo permanente en coordinación con los gobiernos regionales, gobiernos locales y municipalidades. Además, informó sobre la compra de más helibaldes, los cuales llegarán el próximo año para reforzar las labores de respuesta ante los incendios forestales.