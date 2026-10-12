Pánico en San Martín: abejas atacan a decenas de personas durante un evento musical

Decenas de personas, entre ellas varios menores de edad, sufrieron momentos de pánico y angustia tras ser atacadas por un enjambre de abejas en la sala de convenciones Deluxe, ubicada en el distrito de Morales, en la región San Martín.

Los insectos irrumpieron en la zona delantera del local, cerca del escenario, y comenzaron a picar al público. La situación generó gritos y empujones mientras los asistentes, acompañados por padres que intentaban proteger a sus hijos con sus cuerpos y prendas de vestir, buscaban escapar del recinto.

Según los testimonios, los insectos habrían ingresado por el sector de los servicios higiénicos para luego dispersarse con rapidez hacia la concentración del público. Ante el avance del enjambre, algunos presentes quemaron hojas de palmera con el fin de generar humo, ahuyentar a las abejas y habilitar una vía de escape. La emergencia se prolongó durante unos 30 minutos, tiempo en el que hombres, mujeres y niños intentaron resguardarse de las picaduras.

Evacuación y atención médica

Agentes del serenazgo acudieron al establecimiento para colaborar en la evacuación y apoyar el traslado de las personas heridas hacia el hospital, donde el personal de salud evaluó su estado de salud. Los especialistas explicaron que el comportamiento altamente defensivo de las abejas africanizadas las lleva a reaccionar en grandes cantidades ante el ruido y el movimiento de espacios concurridos.

Ante este tipo de incidentes, los expertos sugieren proteger la cabeza y el rostro, evitar realizar manotazos, alejarse hacia un ambiente cerrado y retirar los aguijones raspando la piel sin presionarlos.