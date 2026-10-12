Senamhi advierte descenso de temperatura en ocho regiones hasta el miércoles 14 de octubre

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta avisando que este martes 13 y miércoles 14 de octubre se registrará un descenso de la temperatura en 49 provincias pertenecientes a ocho regiones del sur del país.

De acuerdo con el reporte oficial del organismo técnico, el fenómeno alcanzará niveles extremos en las zonas de la sierra sur situadas sobre los 4 mil metros de altitud, donde se pronostican temperaturas mínimas cercanas a los 15 grados bajo cero (-15 °C).

Alcance territorial y pronóstico meteorológico

El aviso comprende provincias de las regiones Apurímac (Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes, Cotabambas, Chincheros y Grau), Arequipa (Arequipa, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos y La Unión), Ayacucho (Huamanga, Cangallo, Huanca Sancos, Lucanas, Parinacochas, Páucar del Sara Sara, Sucre, Víctor Fajardo y Vilcas Huamán) y Cusco (Acomayo, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Espinar y Paruro).

Asimismo, abarca localidades de Huancavelica (Huancavelica, Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna y Huaytará), Moquegua (Mariscal Nieto y General Sánchez Cerro), Puno (Puno, Azángaro, Chucuito, El Collao, Huancané, Lampa, Melgar, Moho, San Antonio de Putina, San Román y Yunguyo) y Tacna (Tacna, Candarave y Tarata). En paralelo, la sierra centro sobre los 3,500 metros registrará mínimas de entre 0 °C y -5 °C, esperándose además ráfagas de viento de casi 45 km/h, escasa nubosidad y un incremento térmico diurno.

Recomendaciones preventivas de Indeci

Frente al descenso térmico, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a los ciudadanos a adoptar medidas preventivas orientadas a resguardar la salud, enfatizando la importancia de proteger especialmente a niños y adultos mayores.

La entidad recomendó vestir ropa abrigadora como chompas, guantes y gorros, además de cubrirse la cabeza, el rostro y la boca para atenuar el contacto con el aire frío. También instó a evitar cambios bruscos de temperatura, consumir bebidas calientes y alimentos nutritivos, resguardar en lugares seguros los alimentos y el agua potable, y acudir al centro de salud más cercano si se detectan síntomas de afecciones respiratorias.