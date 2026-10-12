Incendios forestales: satélite PerúSAT-1 revela zonas arrasadas por el fuego en Cusco

Los incendios forestales en Cusco continúan causando graves daños y ahora pueden observarse desde el espacio. La Agencia Espacial del Perú (CONIDA) difundió imágenes captadas por el satélite PerúSAT-1, que revelan las zonas afectadas por el fuego en Sicuani. El material, obtenido el domingo 11 de octubre, fue entregado al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y a la Fuerza Aérea del Perú (FAP) para apoyar las labores de evaluación y respuesta ante la emergencia.

Imágenes satelitales permiten identificar zonas afectadas por incendios

Las fotografías difundidas por CONIDA muestran el territorio en color verdadero y falso color, una tecnología que utiliza bandas infrarrojas para identificar las superficies dañadas por las llamas. En estas composiciones, las áreas afectadas aparecen en tonalidades oscuras, lo que facilita su reconocimiento y análisis. Esta información resulta clave para evaluar los daños ocasionados por los incendios forestales y apoyar las decisiones de las autoridades encargadas de atender la emergencia.

La situación es preocupante. Según Miguel Ángel Ocsso, jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres del Gobierno Regional del Cusco, dos incendios forestales permanecen activos en las provincias de Calca y La Convención. La vegetación seca, los fuertes vientos y la intensa radiación solar dificultan los trabajos para controlar el avance del fuego, que continúa representando una amenaza para los ecosistemas de la región.

Cusco registra 289 incendios forestales y cinco víctimas mortales en 2026

Las cifras reflejan la gravedad de la emergencia ambiental. En lo que va del año, Cusco ha registrado cerca de 289 incendios forestales que han dejado cinco personas fallecidas, entre ellas tres adultos mayores y dos hermanos de 11 y 18 años. Ante este escenario, la presidenta Keiko Fujimori informó sobre el despliegue de dos helicópteros y un avión Spartan equipado para apoyar las operaciones de control del fuego. Por su parte, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, señaló que los helicópteros con helibalde permanecerán en la región aproximadamente hasta noviembre.

En medio de esta emergencia, el PerúSAT-1 cumple diez años de operaciones en el espacio, desde su lanzamiento el 15 de septiembre de 2016. Durante esta década, el primer satélite peruano de observación de la Tierra ha registrado aproximadamente medio millón de imágenes, utilizadas para monitorear desastres naturales, actividades ilegales y daños ambientales. Su tecnología también ha contribuido a evaluar emergencias como el fenómeno de El Niño Costero de 2017, el derrame de petróleo en Ventanilla de 2022 y el impacto del ciclón Yaku en 2023.