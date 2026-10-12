Nacionales

Hace 47 minutos

MTC habilita tránsito restringido en la Panamericana Sur tras caída de rocas en el sector La Planchada

Provías Nacional ejecuta trabajos de limpieza y retiro de material con maquinaria pesada para restablecer la circulación vehicular en condiciones normales.

MTC habilita tránsito restringido en la Panamericana Sur tras caída de rocas en el sector La Planchada

Provías Nacional ejecuta trabajos de limpieza y retiro de material con maquinaria pesada para restablecer la circulación vehicular en condiciones normales.




El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de Provías Nacional, habilitó el tránsito vehicular de manera restringida para vehículos livianos y pesados en la carretera Panamericana Sur, a la altura del sector La Planchada, tras la caída de rocas de gran magnitud que afectaron la vía.

Para atender esta emergencia, se realizaron trabajos de perforación y voladura controlada con el objetivo de fracturar las rocas y facilitar su retiro. Actualmente, el personal y la maquinaria pesada continúan ejecutando labores de limpieza y remoción del material desprendido para recuperar la transitabilidad normal.

En la zona se mantienen dos cargadores frontales para acelerar los trabajos y permitir el restablecimiento progresivo de la circulación vehicular.

El MTC recomienda a los conductores transitar con precaución, respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal desplegado en el lugar, mientras continúan las labores para recuperar por completo la transitabilidad en esta importante vía nacional.


Temas Relacionados: MtcPanamericana Sur

También te puede interesar:

BANNER ACTUALIZADO