MTC habilita tránsito restringido en la Panamericana Sur tras caída de rocas en el sector La Planchada

Provías Nacional ejecuta trabajos de limpieza y retiro de material con maquinaria pesada para restablecer la circulación vehicular en condiciones normales.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de Provías Nacional, habilitó el tránsito vehicular de manera restringida para vehículos livianos y pesados en la carretera Panamericana Sur, a la altura del sector La Planchada, tras la caída de rocas de gran magnitud que afectaron la vía.

Para atender esta emergencia, se realizaron trabajos de perforación y voladura controlada con el objetivo de fracturar las rocas y facilitar su retiro. Actualmente, el personal y la maquinaria pesada continúan ejecutando labores de limpieza y remoción del material desprendido para recuperar la transitabilidad normal.

En la zona se mantienen dos cargadores frontales para acelerar los trabajos y permitir el restablecimiento progresivo de la circulación vehicular.

El MTC recomienda a los conductores transitar con precaución, respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal desplegado en el lugar, mientras continúan las labores para recuperar por completo la transitabilidad en esta importante vía nacional.