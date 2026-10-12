Perú suma una tercera raza canina reconocida: el chaku andino cusqueño

La raza se caracteriza por su doble pelaje, que le permite soportar las bajas temperaturas.

El perro chaku andino cusqueño fue reconocido como una raza originaria del Perú por la Federación Canina Americana, durante una asamblea realizada el viernes 9 de octubre en Guadalajara, México. Con esta distinción, el país suma tres razas caninas reconocidas internacionalmente, junto con el perro sin pelo del Perú y el pastor chiribaya.

Jaime Rodríguez Valencia, presidente de la Asociación Canófila Peruana - Unión Canófila Peruana (ACP-UCPE), destacó que el chaku cusqueño es un perro altoandino vinculado a las actividades rurales. Entre sus principales funciones figuran la conducción de ganado y la protección de las familias y sus animales en zonas de gran altitud.

CARACTERÍSTICAS

La raza se caracteriza por su doble pelaje, que le permite soportar las bajas temperaturas. Según Rodríguez Valencia, existen variedades pequeñas, medianas y grandes, y estos ejemplares se encuentran en distintas regiones del país, como Cusco, Puno, Ayacucho, Apurímac y Junín, donde ayudan a cuidar alpacas, cabras y ovejas.

El dirigente precisó que el reconocimiento fue resultado de más de diez años de investigación y documentación, que incluyeron visitas a comunidades altoandinas, recopilación de testimonios e identificación de ejemplares. No obstante, aclaró que, hasta el momento, no se han encontrado evidencias equivalentes a las del perro pastor chiribaya que permitan confirmar el origen prehispánico del chaku cusqueño.

Finalmente, Rodríguez Valencia expresó su expectativa de que futuras investigaciones permitan conocer más sobre la antigüedad de esta raza y destacó la importancia de valorar a los perros que, durante generaciones, han acompañado a las familias de los Andes peruanos.