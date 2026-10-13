¡Tragedia en la Laguna Encantada! Menor fue hallado sin vida por un pescador

La Policía Nacional y el Ministerio Público acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y esclarecer las circunstancias de la muerte.

Un lamentable hecho ocurrió en la provincia de Huaura, específicamente en la Laguna Encantada, ubicada en el distrito de Santa María, donde un menor de edad murió ahogado.

El cuerpo del menor fue encontrado por un pescador de la zona, quien utilizó cuerdas y ganchos para trasladarlo hasta la orilla.

EL MENOR ESTABA CON UNOS AMIGOS

Según testigos de la zona, el menor llegó el domingo a la Laguna Encantada en compañía de unos amigos y desapareció tras ingresar al agua. Horas más tarde, su cuerpo sin vida fue encontrado por un pescador del lugar.

Por otro lado, efectivos de la Policía Nacional y personal del Ministerio Público llegaron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo. Asimismo, los peritos recabaron información para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.