Junín: al menos tres muertos y ocho heridos de consideración deja caída de combi a un abismo

Según se conoció, tres muertos y ocho heridos de consideración dejó el despiste y caída de una combi a un abismo en la carretera Yauyos–Chupaca, a la altura del abra Negro Bueno, en la región Junín.

Trascendió que el vehículo retornaba, la tarde de ayer, hacia Huancayo después de un recorrido turístico por Lunahuaná y Huancaya, cuando de un momento a otro la unidad se precipitó a un barranco.

DOCENTES Y ESCOLARES

Entre los ocupantes de la unidad estaban docentes y varios escolares procedentes de Huancavelica. Todavía no han difundido una relación oficial de los heridos ni de las personas fallecidas.

Policías, bomberos y pobladores llegaron al lugar para participar en las labores de búsqueda y rescate. La profundidad del abismo y las difíciles condiciones del terreno complicaron las operaciones.