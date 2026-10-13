Arequipa: sujeto que robaba celulares con réplica de arma fue condenado a 28 años de prisión

Un hombre que amenazó a dos transeúntes en una calle de Arequipa con una réplica de arma de fuego para arrebatarles sus celulares fue condenado por el delito de robo agravado a 28 años de prisión. Los atracos se registraron el pasado 15 de agosto de 2026.

Según las pruebas presentadas en el proceso, Jean Pacheco interceptó primero al menor de iniciales J.E.C.Q., lo sujetó fuertemente por el cuello hasta casi asfixiarlo y lo amenazó apuntándole con la réplica del arma para obligarlo a entregar su celular.

DISTRITO DE SOCABAYA

Luego el delincuente abordó a Dayron V. H. y, utilizando el mismo objeto para intimidarlo, le robó también su moderno equipo móvil. La rápida reacción de la policía tras la denuncia permitió la detención del ratero; fue intervenido en el distrito de Socabaya.

Durante el registro personal, el delincuente repetía una y otra vez que era inocente; los efectivos encontraron tres celulares, entre ellos los equipos identificados por las víctimas, además de la réplica del arma de fuego utilizada para cometer los asaltos.