Huaura: empresario desaparecido fue encontrado muerto con profundos cortes en todo el cuerpo

Tras una intensa búsqueda, el empresario Jaime M. (38) fue encontrado sin vida en una zona descampada del distrito de Carquín, provincia de Huaura. Su cuerpo estaba en un canal de regadío, tenía golpes en la cabeza y profundos cortes en el cuerpo.

El fiscal Max León dijo que la causa de muerte fue un traumatismo encefalocraneano, es decir, una lesión grave en la cabeza. Las circunstancias en que se produjeron las lesiones y el momento de la muerte deberán establecerse durante la investigación.

Una de las líneas de la indagación busca determinar qué ocurrió durante una reunión que Jaime M. habría mantenido con varias personas en una losa deportiva de Carquín antes de desaparecer; el pasado 9 de octubre, se busca saber con quiénes estuvo.

NO TENÍA ENEMIGOS

Trascendió que, en el encuentro, el comerciante habría consumido licor y luego discutió fuertemente con unas personas, lo que terminó a golpes. Sin embargo, las autoridades deben establecer si ese episodio está relacionado con su muerte.

Familiares y amigos de la víctima, que se dedicaba a vender ropa deportiva para damas y caballeros en el boulevard "La Merced II", señalaron que no tenía enemigos y que estaba concentrado en ampliar su negocio con la inauguración de un gimnasio.