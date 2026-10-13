MIDAGRI: Ica concentra la mitad de exportaciones de uva y se inicia campaña 2026-2027 con primer envío a EE.UU.

El Perú es el principal productor y exportador mundial de uvas, superando a potencias como Chile, EEUU e Italia

Con el primer envío de 15,580 toneladas de uva con destino a Estados Unidos, la región Ica inició oficialmente la campaña de exportación de uva 2026-2027, lo que la consolida como una de las principales zonas productoras y exportadoras de esta fruta y ratificando su posicionamiento en los mercados internacionales, según informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI).

El primer despacho, certificado por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), marca el inicio de una nueva campaña, en la que productores y empresas agroexportadoras pueden colocar este producto en 98 mercados internacionales, siendo el Perú el principal exportador mundial de uvas.

La uva de mesa peruana se ha consolidado como uno de los productos más emblemáticos de la agroexportación nacional, junto con el arándano, la palta y el café. En los últimos años, el Perú ha superado a potencias tradicionales de uvas como Chile, Estados Unidos e Italia. Este liderazgo se ha construido sobre una base sólida de innovación varietal, eficiencia logística, adaptación climática y acceso a mercados

Por ejemplo, durante la campaña anterior, el Perú exportó 729 mil toneladas de uvas, que llegaron principalmente a mercados como Estados Unidos, Países Bajos, México, Reino Unido, China, Canadá y España, entre otros destinos, generando importantes oportunidades para miles de productores y familias vinculadas a esta cadena agroexportadora.

Ica concentra el 50% de las exportaciones

Ica se ha consolidado como la principal región exportadora de uva del país por concentrar aproximadamente el 50% del total de las exportaciones nacionales de esta fruta. Le siguen Piura, con 35%, y Lambayeque, con el 5%, regiones que también cumplen un rol importante en la producción y exportación de uva peruana.

Actualmente, los agricultores del valle de Ica producen 50 variedades de uva, entre las que destacan Sweet Globe, Autumn Crisp, Ivory, Timpson, Sweet Celebration, y Candy Dreams, variedades que tienen una importante demanda en los mercados internacionales.

En la campaña anterior, el SENASA certificó 351,304 toneladas de uva producidas en Ica, destinadas a 44 mercados internacionales. Asimismo, la autoridad sanitaria certificó la producción procedente de 614 predios agrícolas, ubicados principalmente en las provincias de Ica (9,921 hectáreas), Pisco (1,418 hectáreas), Chincha (182 hectáreas) y Nasca (104 hectáreas).

Para garantizar que la uva peruana cumpla con los requisitos establecidos por los países de destino, el SENASA desarrolla acciones permanentes de vigilancia, inspección y certificación fitosanitaria, desde los lugares de producción hasta las plantas empacadoras autorizadas.

Estas acciones permiten verificar el cumplimiento de las exigencias fitosanitarias de los mercados y contribuyen a preservar la confianza en sanidad y calidad de la producción.