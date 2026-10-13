Senamhi activa alerta roja por ola de calor en más de 15 regiones del país

El organismo advirtió que las temperaturas podrían alcanzar los 36 °C entre el 14 y el 16 de octubre. Las condiciones estarán acompañadas de altos niveles de radiación y fuertes ráfagas de viento

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) activó una alerta roja por el incremento de las temperaturas diurnas en más de 15 regiones del país, incluida Lima y Callao. Según el organismo, entre el miércoles 14 y el viernes 16 de octubre se esperan condiciones de moderada a extrema intensidad en la costa y la sierra, con temperaturas máximas que podrían llegar a los 36 °C en algunas zonas.

El aviso meteorológico también advierte que la escasa nubosidad durante el mediodía favorecerá el aumento de la radiación ultravioleta (UV). Asimismo, se prevén ráfagas de viento cercanas a los 40 kilómetros por hora, principalmente durante las tardes, mientras que no se descartan lluvias dispersas en la costa norte.

La alerta comprende a Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Pasco, Piura, Puno y Tumbes. Para la costa norte se pronostican temperaturas de entre 25 °C y 36 °C; en la costa central, de 24 °C a 32 °C; y en la costa sur, de 23 °C a 30 °C. En la sierra, los valores máximos oscilarán entre 19 °C y 33 °C, dependiendo de la zona y del día.

DEBIDO AL FENÓMENO EL NIÑO

De acuerdo con la información difundida, estas condiciones están asociadas a la presencia del Fenómeno El Niño en el litoral peruano. El Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) prevé que este evento se prolongue hasta el otoño de 2027. Ante el incremento del calor y la radiación solar, se recomienda a la población mantenerse informada mediante los reportes oficiales y tomar precauciones durante las horas de mayor exposición al sol.