Minedu propone nuevos lineamientos para fortalecer la disciplina escolar

El Ministerio de Educación (Minedu) publicó los Lineamientos para la gestión de la disciplina escolar en Educación Básica, una propuesta orientada a establecer pautas para abordar la convivencia y el comportamiento de los estudiantes en las instituciones educativas.

La iniciativa busca establecer criterios para la gestión de la disciplina en los colegios, en el marco de la formación integral de los alumnos y el desarrollo de una convivencia escolar adecuada.

Como parte de este proceso, el sector Educación recibirá comentarios y aportes de instituciones y miembros de la comunidad durante un periodo de 15 días calendario. Esta etapa permitirá recoger opiniones sobre el documento antes de continuar con su implementación.

La publicación de los lineamientos abre un espacio para que distintos actores vinculados a la educación contribuyan con sus observaciones. Los detalles específicos de las medidas propuestas deberán revisarse en el documento oficial difundido por el Minedu.