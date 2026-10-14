¡Más recursos para emergencias! Bomberos de Trujillo reciben nueva subvención de S/ 30 mil

Los recursos permitirán implementar la ambulancia institucional y adquirir equipos de protección personal, herramientas y accesorios para las intervenciones.

Como parte del compromiso anual de apoyo a los hombres de rojo, la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) entregó una nueva subvención económica de S/ 30 mil a la Compañía de Bomberos Salvadora Trujillo N.° 26. El aporte busca contribuir al fortalecimiento de sus labores de prevención y atención de emergencias en la ciudad.

La entrega corresponde a los meses de agosto, setiembre y octubre, con un aporte mensual de S/ 10 mil. De esta manera, la comuna provincial cumple con una parte del presupuesto anual de S/ 120 mil destinado a respaldar las operaciones de la compañía de bomberos.

FONDOS PARA EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO

El Concejo Municipal aprobó la entrega de esta subvención mensual para atender las necesidades operativas de la Compañía de Bomberos Salvadora Trujillo N.° 26. Entre los objetivos se encuentra la implementación de la ambulancia institucional y la adquisición de equipos de protección personal, herramientas y accesorios necesarios para sus intervenciones.

Por otro lado, el presupuesto permitirá cubrir el mantenimiento de los vehículos y equipos utilizados por los bomberos durante sus labores buscando contribuir a que la compañía cuente con mejores condiciones para responder ante incendios, accidentes y otras emergencias en Trujillo.