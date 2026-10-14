Fiscalía y Policía investigan denuncia por presunta agresión contra una menor en Piura

Según la información preliminar, el hecho habría ocurrido durante el recreo del 7 de octubre, cuando la adolescente habría sido retenida en un aula bajo engaños.

Un grave caso de presunta violencia contra una menor de edad ha generado preocupación en Talara, región Piura. La denuncia involucra a estudiantes de la institución educativa Santa Rosa de Lima, donde habría ocurrido una agresión durante el horario escolar.

Según la información preliminar, el incidente habría ocurrido el pasado 7 de octubre, durante el recreo, donde la adolescente habría sido retenida dentro de un aula bajo engaños, luego de que dos compañeras le dijeran que tenían una sorpresa para ella.

Tras conocer lo sucedido por medio de su hija, la madre de la escolar acudió a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Talara y a la Comisaría de Talara Baja para presentar la denuncia y solicitar la intervención de las autoridades.

FISCALÍA ACTIVA PROTOCOLOS DE PROTECCIÓN

La Fiscalía de Familia dispuso la activación de medidas de protección para salvaguardar la integridad de la adolescente. Asimismo, el Ministerio Público coordinó con las autoridades educativas y policiales la realización de evaluaciones psicológicas y médico-legales, con el objetivo de recabar información relevante para la investigación.

Asimismo, los estudiantes señalados habrían sido notificados para brindar sus declaraciones ante las autoridades competentes, donde se busca determinar cómo ocurrieron los hechos y reunir elementos que permitan esclarecer la denuncia.

DEFENSORÍA DEL PUEBLO SUPERVISA LAS INVESTIGACIONES

Por otro lado, la Defensoría del Pueblo, mediante sus representantes en Piura, viene supervisando las actuaciones de la Policía Nacional y del Ministerio Público para garantizar que las diligencias se desarrollen con celeridad y de acuerdo con los procedimientos establecidos.