MTC declara en emergencia 5 puentes de la Panamericana Norte por daño y peligro inminente

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) declaró en emergencia la infraestructura vial de los puentes Carrizal, Huarmey, Chao, Huamanzaña y Culebras, situados a lo largo de la carretera Panamericana Norte, debido a las condiciones de daño y riesgo inminente que ponen en peligro a los usuarios.

Dicha disposición legal quedó formalizada a través de la resolución ministerial N° 564-2026-MTC/01.02, difundida en la sección de normas legales de la edición de hoy del Diario Oficial El Peruano.

Deficiencias estructurales y fuera de servicio

El informe técnico detalla que el Puente Carrizal registra daños y un marcado deterioro en sus elementos estructurales, situación por la cual se encuentra actualmente fuera de servicio. En tanto, las estructuras de los puentes Huarmey, Chao, Huamanzaña y Culebras exhiben deficiencias de carácter estructural, funcional e hidráulico, generando un escenario de peligro inminente que compromete la continuidad del servicio de transporte y la integridad de los transeúntes.

Los referidos puentes forman parte de la Red Vial No. 4, cuyo contrato de concesión fue suscrito en febrero de 2009 con la empresa Autopista del Norte S.A.C. para encargarse del mantenimiento de los tramos Pativilca-Santa-Trujillo y Salaverry-Empalme R01N. Sin embargo, el dispositivo legal especifica que la atención integral de esta emergencia no recae sobre el concesionario, ya que dicha infraestructura forma parte de las obras de puesta a punto asignadas al MTC.

Acciones operativas y continuidad del servicio

Ante este panorama, la resolución dispone que la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes implemente las medidas indispensables para asegurar la continuidad y la seguridad en la prestación del servicio público de transporte en los tramos afectados. De igual forma, dicha dependencia ministerial queda encargada de promover y ejecutar las acciones orientadas a lograr una solución preventiva o definitiva en la infraestructura dañada.