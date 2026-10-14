Nueve regiones bajo alerta por lluvias intensas y tormentas eléctricas del 15 al 17 de octubre

Senamhi también alertó sobre el descenso de las temperaturas diurnas en sectores de Cusco, Madre de Dios, Puno y Ucayali entre el 15 y el 16 de octubre.

Diversas regiones de la selva se preparan para un cambio drástico en el tiempo debido al ingreso del decimosegundo friaje del año, lo que provocará lluvias de moderada a fuerte intensidad, además de un descenso de las temperaturas diurnas en determinadas zonas del país.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta naranja por precipitaciones que estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 45 kilómetros y que estarán vigente del 15 al 17 de octubre comprendiendo nueve regiones del territorio nacional.

LLUVIAS INTENSAS AFECTARÁN A NUEVE REGIONES

De acuerdo con el pronóstico del Senamhi, la alerta naranja por lluvias incluye las regiones de Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali. Durante el periodo anunciado, se prevén precipitaciones de moderada a fuerte intensidad, acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades cercanas a los 45 km/h.

Estas condiciones meteorológicas están relacionadas con el ingreso del decimosegundo friaje del año, que ocasionará variaciones importantes en el clima de la selva peruana. Ante este escenario, se recomienda a la población mantenerse informada a través de los avisos oficiales y tomar precauciones

CUATRO REGIONES REGISTRARÁN DESCENSO DE TEMPERATURAS

Por otro lado, el Senamhi emitió una alerta amarilla por el descenso de las temperaturas diurnas, de ligera a moderada intensidad, en sectores de la selva centro y sur. Este aviso estará vigente entre el 15 y el 16 de octubre y comprende Cusco, Madre de Dios, Puno y Ucayali.