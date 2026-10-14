Más de 69 000 directores disponen de AlertaMinedu para reportar emergencias

Más de 69 000 directores de instituciones educativas públicas tienen a su disposición AlertaMinedu, el aplicativo móvil oficial del Ministerio de Educación que permite reportar en tiempo real las emergencias asociadas al fenómeno El Niño (FEN). La herramienta facilita la identificación oportuna de situaciones de riesgo y la activación de acciones de respuesta para proteger la integridad de los escolares, garantizar la continuidad del servicio educativo y resguardar la infraestructura escolar.

El jefe de la Oficina de Defensa Nacional y de Gestión del Riesgo de Desastres (Odenaged) del Minedu, Miguel Gonzales, informó que AlertaMinedu es de uso exclusivo para los directores de 69 642 instituciones educativas públicas. A través del aplicativo, podrán reportar emergencias por lluvias intensas, inundaciones, deslizamientos, huaicos y activación de quebradas, así como sismos, incendios y otros eventos que ocasionen daños en los locales educativos.

“AlertaMinedu es una herramienta digital que facilita el monitoreo de las emergencias en tiempo real y permite que el sector coordine acciones conjuntas con las UGEL, DRE/GRE y los diversos niveles de gobierno, para actuar principalmente en las regiones más expuestas ante la posible afectación de El Niño”, señaló.

Por otro lado, informó que las regiones con mayor probabilidad de verse afectadas por el fenómeno El Niño (FEN) serían Piura, Ica, La Libertad, Lambayeque, Tumbes, Áncash, Junín, Arequipa, Tacna, Huánuco y Lima. Ante este panorama, el equipo multidisciplinario del Minedu brinda asistencia técnica y capacitación a directivos y funcionarios de las UGEL, DRE y GRE, así como a directores y docentes, para mejorar la preparación y respuesta de las comunidades educativas frente a posibles emergencias.

Regiones adelantan el cierre de año escolar

Gonzales también informó que alrededor de diez direcciones regionales de Educación han anunciado modificaciones en la calendarización escolar como medida preventiva frente al riesgo de eventos climáticos adversos. Precisó que estos ajustes buscan proteger a estudiantes y docentes, sin reducir las jornadas pedagógicas previstas para el año escolar.

Por ejemplo, en Piura, desde hace unas semanas los directivos realizaron ajustes en la semana de gestión a través de la directiva 017-2026-GRP y las clases presenciales culminarán el 27 de noviembre; en La libertad, el año escolar se cerrará el 2 de diciembre; mientras que en Tumbes, Áncash, Junín y Lambayeque, las clases escolares concluirán el 4 de diciembre.

“La decisión de adelantar el cierre del año escolar no es de alcance nacional, sino que corresponde a cada región, de acuerdo con la evaluación de los posibles efectos del fenómeno El Niño (FEN) en su territorio, a fin de salvaguardar la integridad de la comunidad educativa”, precisó.