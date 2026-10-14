Ministerio de Cultura descarta daños en estructuras originales de Chan Chan tras actos vandálicos

El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de La Libertad, retiró las pintas realizadas con aerosol en un muro del conjunto amurallado Chol An, conocido como Palacio Rivero, en el Complejo Arqueológico de Chan Chan.

La evaluación técnica determinó que las pintas se encuentran sobre el denominado “material de sacrificio”, una capa de protección compuesta por adobes modernos y barro, instalada para preservar los muros arqueológicos originales. Por ello, se descartaron daños en las estructuras originales del monumento, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco.



Este material fue instalado, en años anteriores, por el Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan Chan como mecanismo de conservación de los paramentos y las cabeceras originales.



El director de la DDC La Libertad, Ismael Iglesias León, condenó las acciones de vandalismo y señaló que, si bien la evaluación permitió descartar daños en las estructuras originales, las pintas constituyen una afectación al patrimonio cultural.



“Que no se haya comprometido la estructura original es una noticia favorable desde el punto de vista de la conservación; sin embargo, eso no resta gravedad a lo ocurrido. Chan Chan es un legado que debemos proteger entre todos. Cada muro representa una parte de nuestra historia y merece el respeto de quienes vivimos cerca y de quienes lo visitan”, expresó.



Los trabajos de conservación comprendieron la limpieza de la superficie afectada, el retiro de la pintura y la aplicación de una solución de agua y arcilla, conforme a los procedimientos técnicos previstos para recuperar la zona intervenida sin ocasionar daños al monumento.



Como parte de las acciones preventivas, la DDC La Libertad fortalecerá las actividades de sensibilización que desarrolla con instituciones educativas cercanas al complejo arqueológico, con el propósito de promover entre los niños y adolescentes el respeto y el cuidado del patrimonio cultural.



El Ministerio de Cultura invoca la ciudadanía a respetar las zonas arqueológicas y reportar oportunamente cualquier acción que ponga en riesgo estos espacios. La protección de Chan Chan requiere tanto la intervención especializada como el compromiso de la población para preservar este legado de la civilización chimú para las futuras generaciones.