Ministerio de Cultura inauguró el XIII Congreso Nacional de Arqueología en Chachapoyas

Con la participación de investigadores, especialistas, estudiantes y representantes de instituciones vinculadas al patrimonio cultural, se inauguró en Chachapoyas el XIII Congreso Nacional de Arqueología (CNA), organizado por el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble, en coordinación con la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Amazonas y la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas (UNTRM).



El encuentro, que se desarrolla del 13 al 16 de octubre, tiene como eje temático “Tecnología, gestión y desarrollo sostenible en la investigación y preservación del patrimonio cultural” y la programación incluye ponencias magistrales, simposios temáticos, presentación de pósteres académicos, talleres y espacios de intercambio entre especialistas.



La ceremonia inaugural estuvo a cargo del director general de Patrimonio Arqueológico Inmueble del Ministerio de Cultura, Edwin Greenwich Centeno, quien dio la bienvenida a los participantes y destacó la importancia de este espacio para compartir los avances de la investigación arqueológica y contribuir al conocimiento y la valoración del patrimonio cultural del país.



También participaron en la inauguración, el rector de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, Jorge Luis Maicelo Quintana; la directora de la DDC de Amazonas, Rosío Díaz Ruíz, autoridades locales y público en general.



El CNA busca difundir los resultados de las investigaciones arqueológicas desarrolladas en el territorio nacional, así como acercar este conocimiento a públicos académicos y no académicos, mediante la divulgación de información actualizada que contribuya al reconocimiento de la historia y la diversidad cultural del Perú.



Entre los especialistas que ofrecerán ponencias magistrales figuran Luisa María Vetter Parodi, arqueóloga especializada en metalurgia prehispánica y virreinal; Luis Jaime Castillo Butters, especialista en teoría arqueológica, uso de drones y tecnologías analíticas; Sonia Guillén Oneeglio, arqueóloga y antropóloga forense experta en el estudio de momias; y Pablo Luis Solís Quinteros, director del Instituto de Investigación de Arqueología y Antropología Kuélap (INAAK) de la UNTRM.



También participarán Marla Toyne, docente de la Universidad Central de Florida y especialista en bioarqueología, y Warren Church, profesor emérito de la Columbus State University, quien ha desarrollado investigaciones en el nororiente peruano.



El encuentro reúne a investigadores de universidades peruanas y extranjeras, así como del INAAK. Además, cuenta con el apoyo de la Unidad Ejecutora Proamazonas, World Monuments Fund (WMF) y la empresa Telecabinas Kuélap.

El Congreso Nacional de Arqueología es organizado anualmente y de manera ininterrumpida desde 2014 por el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble, y constituye un espacio de alcance nacional para la presentación, discusión y difusión de investigaciones arqueológicas.