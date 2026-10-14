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Ministerio de Cultura inauguró el XIII Congreso Nacional de Arqueología en Chachapoyas

Encuentro se desarrolla del 13 al 16 de octubre en la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, con ponencias magistrales, simposios, talleres y presentación de investigaciones.

Ministerio de Cultura inauguró el XIII Congreso Nacional de Arqueología en Chachapoyas

Encuentro se desarrolla del 13 al 16 de octubre en la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, con ponencias magistrales, simposios, talleres y presentación de investigaciones.




Con la participación de investigadores, especialistas, estudiantes y representantes de instituciones vinculadas al patrimonio cultural, se inauguró en Chachapoyas el XIII Congreso Nacional de Arqueología (CNA), organizado por el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble, en coordinación con la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Amazonas y la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas (UNTRM).
 
El encuentro, que se desarrolla del 13 al 16 de octubre, tiene como eje temático “Tecnología, gestión y desarrollo sostenible en la investigación y preservación del patrimonio cultural” y la programación incluye ponencias magistrales, simposios temáticos, presentación de pósteres académicos, talleres y espacios de intercambio entre especialistas.
 
La ceremonia inaugural estuvo a cargo del director general de Patrimonio Arqueológico Inmueble del Ministerio de Cultura, Edwin Greenwich Centeno, quien dio la bienvenida a los participantes y destacó la importancia de este espacio para compartir los avances de la investigación arqueológica y contribuir al conocimiento y la valoración del patrimonio cultural del país.
 
También participaron en la inauguración, el rector de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, Jorge Luis Maicelo Quintana; la directora de la DDC de Amazonas, Rosío Díaz Ruíz, autoridades locales y público en general.
 
El CNA busca difundir los resultados de las investigaciones arqueológicas desarrolladas en el territorio nacional, así como acercar este conocimiento a públicos académicos y no académicos, mediante la divulgación de información actualizada que contribuya al reconocimiento de la historia y la diversidad cultural del Perú.
 
Entre los especialistas que ofrecerán ponencias magistrales figuran Luisa María Vetter Parodi, arqueóloga especializada en metalurgia prehispánica y virreinal; Luis Jaime Castillo Butters, especialista en teoría arqueológica, uso de drones y tecnologías analíticas; Sonia Guillén Oneeglio, arqueóloga y antropóloga forense experta en el estudio de momias; y Pablo Luis Solís Quinteros, director del Instituto de Investigación de Arqueología y Antropología Kuélap (INAAK) de la UNTRM.
 
También participarán Marla Toyne, docente de la Universidad Central de Florida y especialista en bioarqueología, y Warren Church, profesor emérito de la Columbus State University, quien ha desarrollado investigaciones en el nororiente peruano.
 
El encuentro reúne a investigadores de universidades peruanas y extranjeras, así como del INAAK. Además, cuenta con el apoyo de la Unidad Ejecutora Proamazonas, World Monuments Fund (WMF) y la empresa Telecabinas Kuélap.

El Congreso Nacional de Arqueología es organizado anualmente y de manera ininterrumpida desde 2014 por el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble, y constituye un espacio de alcance nacional para la presentación, discusión y difusión de investigaciones arqueológicas.


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