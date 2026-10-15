Minsa recupera terreno de 382 m² en Arequipa para atención comunitaria en salud mental

El terreno cuenta con una edificación de tres niveles que permitirá avanzar con el traslado del centro y ampliar la atención especializada en salud mental para la población.

Se realizó una intervención el miércoles 14 de octubre donde el Ministerio de Salud (Minsa) en coordinación con la Gerencia Regional de Salud (Geresa) y la Policía Nacional, donde se recuperó extrajudicialmente un predio de 382.89 metros cuadrados ubicado en el distrito de Socabaya, en Arequipa, con el objetivo de destinarlo al funcionamiento del Centro de Salud Mental Comunitario La Mansión.

El inmueble se encuentra en la manzana I, lote 19, de la Asociación Urbana de Interés Social Los Cristales, frente al parque del mismo nombre. Según la información registral, el terreno pertenece al Minsa y cuenta con una edificación de tres niveles que será destinada a la atención de la población.

La recuperación del espacio permitirá avanzar con el traslado del Centro de Salud Mental Comunitario La Mansión y disponerlo para brindar servicios especializados en salud mental y fortalecer la atención comunitaria en beneficio de los ciudadanos de la zona.

OPERATIVO SE REALIZÓ CON APOYO DE LA POLICÍA NACIONAL

La recuperación extrajudicial fue encabezada por el procurador público del Ministerio de Salud, con la participación de personal de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa y efectivos de la Comisaría Ciudad Municipal Mi Trabajo. La intervención se llevó a cabo al amparo de la Ley N.° 30230 y su modificatoria, el Decreto Legislativo N.° 1726.

De acuerdo con la partida registral N.° P06047310 de los Registros Públicos, el predio se encuentra inscrito a nombre del Minsa. Tras la intervención, las autoridades suscribieron el acta correspondiente y formalizaron la entrega del inmueble para continuar con las acciones previstas.

CENTRO DE SALUD MENTAL SERÁ TRASLADADO AL PREDIO RECUPERADO

Por otro lado, el Minsa y las autoridades regionales buscan aprovechar la infraestructura existente para fortalecer los servicios de salud mental en Socabaya para la atención comunitaria a las personas que requieran orientación, acompañamiento y tratamiento especializado.