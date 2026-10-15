Pensionistas ONP aprenden IA y envían mensajes de aliento al Papa León XIV

Emocionados por la llegada del Papa León XIV y ahora atentos a su completo restablecimiento, un grupo de pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) encontró la forma de acercarse al sumo pontífice llevándole mensajes de aliento por su pronta recuperación utilizando la IA.

Gracias a las herramientas digitales que aprendieron a utilizar en la Yuyaq Casa del Pensionista lograron crear imágenes de su ansiado encuentro con el Papa. Postales virtuales que acompañaron con palabras de fortaleza y enviaron desde el Perú hasta el Vaticano a través del uso de las redes sociales.

Son decenas de adultos mayores los que participan en talleres de alfabetización digital, computación y uso de celulares inteligentes. Lo que comenzó como una oportunidad para aprender nuevas herramientas se ha convertido en una experiencia que impulsa su autonomía y les abre nuevas oportunidades para desenvolverse en un mundo cada vez más conectado.

Al ver sus creaciones finalizadas, las emociones afloraron, pues se sintieron capaces de seguir aprendiendo sin límites. La tecnología y las formas de comunicarse avanzan y ellos siguen sumando conocimientos en Yuyaq Casa del Pensionista de la ONP.

La alfabetización digital ha transformado la vida cotidiana de 1643 pensionistas capacitados solo en el 2025, otorgándoles más autonomía, seguridad y confianza.

La experiencia de la Casa Yuyaq demuestra que la alfabetización digital no consiste únicamente en aprender a usar un teléfono inteligente o una computadora. Significa reducir brechas, fortalecer la autoestima, mejorar la calidad de vida y demostrar que nunca es tarde para seguir aprendiendo.