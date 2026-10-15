Detienen a cantante de Los Villacorta tras accidente de tránsito en Trujillo

El hecho ocurrió en la intersección de la avenida El Ejército y el jirón Mantaro, cuando el vehículo que conducía el artista chocó contra una motocicleta.

El cantante de la orquesta de cumbia Los Villacorta, Iván Villacorta, de 47 años, fue detenido luego de protagonizar un accidente de tránsito que dejó a un hombre herido en la urbanización El Molino, en Trujillo.

Según información de Seguridad Ciudadana, el hecho ocurrió en la intersección de la avenida El Ejército y el jirón Mantaro, cuando el vehículo que conducía el artista chocó contra una motocicleta.

El herido, cuya identidad no ha sido establecida, fue trasladado de emergencia al Hospital Regional Docente de Trujillo para recibir atención médica.

TESTIGOS

De acuerdo con testigos citados en el reporte, el cantante balbuceaba y aparentaba encontrarse bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, su estado deberá determinarse mediante el dosaje etílico correspondiente.

Tras el accidente, Villacorta fue trasladado a una comisaría cercana para las investigaciones. Las autoridades deberán establecer las circunstancias del choque y las posibles responsabilidades.