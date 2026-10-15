ONPE estima que 15 regiones irían a segunda vuelta electoral el 6 de diciembre

El organismo precisó que la cantidad de regiones está sujeta a variaciones hasta que concluya el cómputo oficial y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclame los resultados.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) proyecta que 15 regiones del país participarían en una segunda vuelta para elegir a sus gobernadores y vicegobernadores regionales, prevista para el domingo 6 de diciembre de 2026. Según el organismo, alrededor de 12,4 millones de electores volverían a las urnas.

La estimación figura en el Plan Operativo Electoral de la Segunda Elección Regional 2026, aprobado el 14 de octubre mediante la Resolución Jefatural N.° 000163-2026-JN/ONPE. El documento señala que, de acuerdo con el avance del conteo de las elecciones del 4 de octubre, en esas regiones ninguna fórmula superaría el 30 % de los votos válidos, porcentaje mínimo requerido para ganar en primera vuelta.

Sin embargo, la ONPE precisó que la cantidad de regiones está sujeta a variaciones hasta que concluya el cómputo oficial y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclame los resultados.

INSTALACIÓN DE MESAS DE SUFRAGIO

Para organizar la eventual segunda vuelta, el organismo prevé instalar 42 929 mesas de sufragio en 5420 locales de votación distribuidos en 1180 distritos. El presupuesto estimado asciende a S/ 109,4 millones, monto al que se añadirían otros gastos operativos.

Asimismo, la ONPE informó que los ciudadanos designados como miembros de mesa en la primera elección deberán cumplir nuevamente esa función en la segunda vuelta. La publicación de las listas está prevista para el 15 y 16 de noviembre, mientras que la jornada de capacitación se realizará el 29 de noviembre.

Entre las regiones que, según el avance del conteo citado por RPP, podrían participar en una segunda votación figuran Junín, Puno, Áncash, Arequipa, Cajamarca, Lambayeque, Moquegua, Pasco, Tacna y Tumbes, entre otras. La lista definitiva dependerá de los resultados oficiales.