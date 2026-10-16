Cusco: hombre muere dentro de una comisaría solo horas después de ser detenido en operativo

Según primeras informaciones, un hombre de 29 años murió en el interior de la Comisaría de Rosaspata, distrito de Sicuani, provincia de Canchis, región de Cusco. Sus indignados familiares piden que se investigue el suceso.

El hombre, cuya identidad se mantiene en reserva, fue intervenido por conducir en presunto estado de ebriedad; fue llevado a la sede policial para el dosaje etílico. Luego lo ingresaron al calabozo, donde fue hallado sin vida.

NO ES JUSTO

Inmediatamente, los agentes lo trasladaron al Hospital de Sicuani, donde fue ingresado como no identificado, pues sus documentos estaban retenidos en la comisaría. En el nosocomio solo certificaron su muerte.

Un familiar de la víctima exigió que las autoridades investiguen lo ocurrido. "No es justo que esto haya podido pasar en la comisaría; solo horas después de ser detenido, lo encuentran muerto", dijo, informa RPP.