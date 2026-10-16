Manifestantes lanzan piedras contra camioneta policial durante traslado de investigada en Huaura

Durante su traslado a una camioneta policial, los manifestantes superaron el cerco de seguridad y lanzaron piedras y otros objetos contra el vehículo.

Bajo estrictas medidas de seguridad, una mujer investigada por el asesinato de un comerciante fue evacuada en el distrito de Hualmay, provincia de Huaura. La intervención se produjo luego de que una multitud se congregaba en los exteriores del inmueble donde se realizaban las diligencias del caso para exigir justicia por la muerte de la víctima.

Peritos de Criminalística de la Policía Nacional del Perú y representantes del Ministerio Público desarrollaban las investigaciones correspondientes, mientras los vecinos y amigos del comerciante permanecieron en la zona.

Asimismo, agentes de la Unidad de Servicios Especiales de la Policía desplegaron un operativo para retirar a la mujer del inmueble y trasladarla a una dependencia policial, totalmente custodiada para garantizar su seguridad ante los manifestantes.

LANZARON PIEDRAS CONTRA VEHÍCULO POLICIAL

Cuando la mujer era ingresada a una camioneta policial para ser trasladada a la comisaría del sector, los manifestantes superaron el cerco de seguridad y comenzaron a arrojar piedras y otros objetos contra el vehículo.

Los agentes policiales lograron abandonar el lugar con la investigada, mientras algunos manifestantes seguían al vehículo, exigiendo que se esclarezcan las circunstancias del crimen y se determinen las responsabilidades correspondientes.

INVESTIGADA ESPERA DECISIÓN DEL PODER JUDICIAL

Por otro lado, la Policía informó que la mujer permanecerá en la dependencia policial como medida preventiva para proteger su integridad física y permitir la continuidad de las diligencias. Su situación legal dependerá de las decisiones que adopten las autoridades competentes en el marco de la investigación por el asesinato del comerciante.