Minsa acelera construcción de centro de salud en Machu Picchu tras superar trabas económicas

El Minsa informó que se superaron dificultades económicas y logísticas para garantizar la continuidad de la construcción, que cuenta con un presupuesto de S/ 12,5 millones para este año.

El ministro de Salud, Luis Dyer, supervisó los avances de construcción del Nuevo Centro de Salud Machu Picchu, ubicado en Aguas Calientes, provincia de Urubamba, Cusco, proyecto busca fortalecer la atención médica de los habitantes de la zona y de los miles de turistas que visitan diariamente este importante destino.

El titular del Ministerio de Salud (Minsa) estuvo acompañado por el gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, donde destacaron las acciones emprendidas para superar las dificultades económicas y logísticas que afrontaba la obra.

Asimismo, Dyer explicó que, debido a la complejidad del proyecto, fue necesario resolver los aspectos financieros y logísticos para garantizar su ejecución para brindar mayor seguridad al Estado respecto al avance de la construcción.

NUEVO ESTABLECIMIENTO CONTARÁ CON OCHO CAMAS

El centro de salud estará ubicado en la avenida Imperio de los Incas y tendrá categoría I-4, con una capacidad de ocho camas donde permitirá ampliar los servicios médicos disponibles tanto para la población local como para los más de 4,500 turistas que llegan diariamente a Machu Picchu.

Actualmente, la obra registra un avance superior al 60 % y cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 12.5 millones para el presente año. Estas acciones buscan concretar un establecimiento que responda a las necesidades sanitarias de una localidad que recibe visitantes nacionales y extranjeros.

AUTORIDADES DESTACAN IMPORTANCIA DE LA OBRA

Por su parte, el gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, resaltó la importancia de contar con una infraestructura de salud adecuada para atender a los habitantes y visitantes de Machu Picchu. “Machu Picchu hoy tiene la garantía de que su centro de salud estará funcionando al servicio de la población y sus visitantes; le podremos decir al mundo entero que en Machu Picchu se cuida la vida”, manifestó.