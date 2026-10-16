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Hace 48 minutos

Decomisan más de 200 cartuchos de dinamita en La Libertad: también detuvieron a cuatro sujetos

Los arrestados y el material decomisado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con las diligencias correspondientes de acuerdo a ley.

Foto PNP



En un amplio operativo, agentes de la Policía Nacional detuvieron a cuatro hombres presuntamente vinculados a la minería ilegal en la provincia de Pataz, región La Libertad. Además, incautaron material explosivo.

La intervención estuvo a cargo del Puesto de Comando Cianuro Base Gamma y se ejecutó en la localidad de Parcoy. Durante el registro de la zona, las fuerzas del orden hallaron e incautaron 244 cartuchos de dinamita.

MAQUINARIA PESADA

También encontraron 140 metros de mecha lenta, maquinaria pesada, mineral aurífero sin procesar, un pulmón de aire y 300 trozas de madera. El cargamento y los bienes incautados están valorizados en 138,140 soles.

Los cuatro arrestados, cuya identidad no fue revelada, y el material decomisado inmediatamente fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con las diligencias correspondientes.


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