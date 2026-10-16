Cusco: agricultor que provocó incendio forestal fue condenado a prisión y también pagará reparación civil

El Cuarto Juzgado de Investigación de Cusco sentenció a casi cuatro años de pena suspendida, trabajos comunitarios y una reparación civil al agricultor Angelino Cchoua, por haber provocado un incendio forestal.

El pasado 12 de octubre se activó el voraz siniestro en el sector de Quellosesayoc, del distrito de Ancahuasi Anta, el cual, según las investigaciones realizadas por la Fiscalía, fue provocado por la quema de maleza.

El agricultor no tomó las medidas de seguridad en su parcela pese a los vientos, no construyó cortafuegos, y el siniestro se salió de control y se propagó rápidamente, devastando siete hectáreas de bosques.

REALIDAD SOCIOECONÓMICA

La pena privativa de libertad es de tres años, con diez meses y 20 días de manera suspendida; también deberá prestar servicio comunitario en 44 jornadas de trabajo, equivalentes a un mes con 14 días netos.

Durante la audiencia que se desarrolló ayer, se acordó que la reparación civil sea adaptada a la realidad socioeconómica del comunero, por lo que deberá depositar de 3 mil soles a la cuenta del Ministerio del Ambiente.