Junín: colapso de techo por vientos fuertes deja una fallecida y tres heridos de consideración

Una tragedia se registró en el distrito de Canchayllo, provincia de Jauja, en la región Junín, cuando el techo del coliseo comunal cayó debido a los fuertes vientos; una mujer falleció y tres personas resultaron heridas de consideración.

Las calaminas y parte de los troncos de madera cayeron cuando unos 200 pobladores estaban reunidos en el coliseo celebrando con bailes típicos el aniversario de creación política de esta localidad, desatando el caos en el lugar.

HOSPITAL DE JAUJA

La persona fallecida fue identificada como Juana P. (74), mientras los heridos de consideración, Olinda P., Joel R. y un adolescente, fueron internados en un hospital de Jauja. También hay unas 30 personas con lesiones leves.

Por otro lado, las personas que hacían cola para poder ingresar al recinto, sobre todo jóvenes, rápidamente intervinieron ayudando a rescatar a las decenas de personas que quedaron atrapadas entre los escombros.