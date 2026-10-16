Sindicato de trabajadores con discapacidad protesta y exige cumplimiento de compromisos laborales en Ica

Los manifestantes pidieron al alcalde Carlos Reyes atender sus demandas y facilitar las condiciones para que 48 trabajadores puedan generar ingresos.

Con el fin de exigir que las autoridades cumplan los compromisos asumidos ante las demandas laborales, los integrantes del sindicato de trabajadores con discapacidad realizaron una protesta en los exteriores de la Municipalidad Provincial de Ica.

Según señalaron los manifestantes, la organización lleva aproximadamente dos años reclamando que se autorice el desarrollo de sus actividades laborales. Pese a contar con una disposición municipal vigente, sostienen que hasta el momento no han obtenido una respuesta favorable a sus solicitudes.

DOS AÑOS DE RECLAMOS SIN UNA SOLUCIÓN

Dora Alicia Torres Huamán, promotora de los derechos de las personas con discapacidad, cuestionó la falta de avances en las gestiones realizadas ante la comuna provincial. La representante pidió a las autoridades municipales tomar medidas concretas para atender las demandas.

Además, indicó que los integrantes del sindicato continúan a la espera de la autorización necesaria para realizar sus actividades laborales. Por ello, reiteraron su llamado al alcalde Carlos Reyes para que intervenga y facilite una solución a sus reclamos.

48 TRABAJADORES EXIGEN OPORTUNIDADES LABORALES

Por otro lado, la organización está conformada por 48 trabajadores que se dedican a diversas actividades, entre ellas la elaboración de artesanías y otros productos. Sus integrantes buscan contar con condiciones que les permitan desarrollar sus labores y generar ingresos.