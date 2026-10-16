Perú busca ingresar al programa Visa Waiver para viajar a Estados Unidos sin visa

El embajador peruano en Washington, Álvaro Vargas Llosa, señaló que impulsar el ingreso del Perú al programa Visa Waiver es una de las prioridades de su agenda diplomática. Esta iniciativa permitiría a los peruanos viajar a Estados Unidos por turismo o negocios sin tramitar una visa tradicional, siempre que cumplan las condiciones establecidas.

En declaraciones a RPP, el diplomático precisó que las gestiones se encuentran en una etapa inicial. Por ello, manifestó su intención de establecer conversaciones con el Gobierno estadounidense para evaluar las posibilidades de que el país acceda a este beneficio.

Gestiones diplomáticas y requisitos

La incorporación al Visa Waiver requiere cumplir con las condiciones de seguridad y control migratorio establecidas por Estados Unidos. En ese sentido, el avance de esta iniciativa dependerá de las evaluaciones correspondientes y del diálogo entre ambos gobiernos.

Por otro lado, Vargas Llosa también se refirió a la situación de los peruanos que residen en Estados Unidos, en medio de las políticas migratorias impulsadas por la Administración de Donald Trump. Este tema también forma parte de los asuntos que deberá abordar durante su gestión diplomática.