Puno: alcalde de Quiaca muere tras caer con su camioneta a un barranco

El alcalde del distrito de Quiaca, Ricardo Quispe Calisaya, perdió la vida luego de que la camioneta que conducía se despistara y cayera a un barranco ubicado en la provincia de Sandia, en la región Puno.

El trágico accidente ocurrió a dos meses de que culminara su gestión municipal, cuando el vehículo fue localizado en las inmediaciones del río Miraflores, sobre la vía Juliaca-Quiaca. Las circunstancias exactas del siniestro vial deberán determinarse a través de las diligencias correspondientes.

Búsqueda y última comunicación

Las labores de localización se activaron el pasado viernes después de que sus familiares reportaran su desaparición tras perder todo contacto con la autoridad edil. De acuerdo con la información difundida por Exitosa Puno, el burgomaestre mantuvo un último intercambio con sus seres queridos durante el cual les pidió que cuidaran de su hijo. El operativo concluyó al hallarse la unidad vehicular siniestrada en el fondo del abismo, confirmándose el deceso del alcalde cuyo cuerpo se encontraba en el interior.

Pronunciamientos de instituciones

Tras confirmarse su fallecimiento, diversas entidades de la región emitieron mensajes lamentando el hecho y destacando la labor del funcionario. El Gobierno Regional de Puno expresó sus condolencias a los familiares y allegados, resaltando la dedicación de Quispe Calisaya al servicio de la población.

En la misma línea, la Municipalidad Distrital de Quiaca emitió un comunicado para sumarse al duelo institucional. El pronunciamiento contó con el respaldo de los regidores, funcionarios y habitantes del distrito, quienes manifestaron su pesar por la pérdida de la autoridad municipal.