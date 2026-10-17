Incendio forestal de grandes proporciones moviliza a bomberos y pobladores cerca de Tarapoto

Un incendio forestal de gran magnitud se registró en el sector Aucaloma, zona ubicada en las afueras de la ciudad de Tarapoto, al oeste del tramo que conduce hacia Lamas, en la región San Martín.

Decenas de efectivos del Cuerpo General de Bomberos y residentes se desplegaron en el área para combatir el avance del fuego, el cual viene consumiendo la vegetación nativa de la subcuenca del río Cumbaza. La emergencia ha generado profunda preocupación por el riesgo de que las llamas continúen extendiéndose hacia áreas habitadas próximas a la localidad.

El sector de Aucaloma pertenece al distrito de San Roque de Cumbaza, en la provincia de Lamas, una jurisdicción que mantiene un vínculo económico y de abastecimiento agrícola constante con la ciudad de Tarapoto por su proximidad geográfica.

Evaluación de daños y expectativas del clima

A pesar de la magnitud del siniestro, hasta el momento no se registran daños materiales en la estructura de las viviendas cercanas ni afectaciones en los vehículos que se desplazan por las rutas colindantes. Las labores de extinción se mantienen de forma ininterrumpida en el punto crítico.

Por su parte, los equipos de emergencia y la población local permanecen a la expectativa de que se produzcan precipitaciones en la zona durante las próximas horas, factor climático que resulta clave para facilitar el control definitivo y sofocar los focos de calor activos.