Temblor hoy en Perú: sismo de magnitud 4.1 se registró esta madrugada en Piura

Un sismo de magnitud 4.1 se registró la madrugada de este sábado 17 de octubre en la región Piura. El movimiento telúrico ocurrió a las 5:53 a.m., según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en sus redes sociales.

De acuerdo con el IGP, el sismo tuvo una profundidad de 100 kilómetros y su epicentro se ubicó a 104 kilómetros al noreste de Ayabaca. Las autoridades no han reportado víctimas mortales ni daños materiales significativos.

¿QUÉ HACER ANTE UN SISMO?

Ante este tipo de emergencias, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda a la población a mantener la calma en todo momento y alejarse de ventanas, repisas u objetos que puedan caer.

Asimismo, se aconseja evacuar de manera ordenada hacia zonas seguras. En caso de no poder salir, es importante ubicarse junto a columnas o muros estructurales y contar con una mochila de emergencia a la mano.

ACTIVIDAD SÍSMICA EN EL PERÚ

Cabe resaltar que la actividad sísmica en el país responde al contacto de las placas tectónicas Sudamericana y de Nazca, cuya convergencia produce eventos sísmicos de variada profundidad y magnitud.