Enfen prevé lluvias superiores a lo normal en la costa y sierra para fines de 2026

La Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) ratificó la "alerta de El Niño Costero" mediante su comunicado oficial n.° 18-2026, proyectando que las anomalías ascendentes en la temperatura superficial del mar Pacífico incrementarán las lluvias por encima de sus valores normales en la costa norte, costa central y sierra norte occidental en lo que resta del 2026 y durante el verano de 2027.

Según la entidad, el calentamiento frente a la costa peruana (región Niño 1+2) mantendrá una magnitud extraordinaria hasta enero de 2027 antes de disminuir a fuerte hacia el otoño, mientras que en el Pacífico central (región Niño 3.4) la magnitud será muy fuerte hasta febrero. Ante este escenario, la temperatura del aire registrará valores muy superiores a sus niveles habituales en todo el litoral, con probabilidad de alcanzar nuevos récords históricos.

Proyección de caudales e impacto en recursos hídricos

El informe técnico del Enfen precisa que estas precipitaciones generarán caudales superiores a lo normal en los ríos Tumbes, Chira, Piura, La Leche y Jequetepeque a partir de noviembre, extendiéndose desde diciembre a las cuencas de los ríos Rímac y Chillón, mientras que en Ica se situarán de normal a superior.

En contraste, la sierra sur y la Amazonía mantendrán lluvias de normales a inferiores, escenario que ocasionará caudales reducidos en los ríos Ucayali, Huallaga, Apurímac, Vilcanota y los afluentes del lago Titicaca, cuyo nivel se conservará por debajo de lo habitual. Asimismo, los embalses nacionales se encuentran al 58 % de su capacidad total —con niveles drásticamente bajos en Tinajones y Paucarani—, por lo que el organismo prevé esquemas de racionamiento de agua para diversos usos en el centro y sur del territorio nacional.

Repercusión en agricultura y fauna marina

Las alteraciones térmicas y el comportamiento de las lluvias deberán ser evaluados para mitigar posibles afectaciones en diversos tipos de cultivos a nivel nacional. En el ámbito pesquero, el Enfen reporta que la especie anchoveta se observa predominantemente en estado juvenil, pegada a la franja costera y a mayor profundidad debido a las condiciones oceánicas.

Por otro lado, la institución señala que se mantendrá una alta disponibilidad de recursos marinos como bonito, pez sierra y samasa cerca de la costa centro y sur, sumado a la presencia de perico, barrilete, melva y atún aleta amarilla a lo largo de todo el litoral peruano.