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Hace 11 minutos

Dos policías se accidentaron durante práctica de paracaidismo en Satipo: Uno de ellos está hospitalizado

Un agente se enganchó en cables eléctricos, sufriendo una descarga. Mientras que el otro chocó con el segundo nivel de una vivienda de material prefabricado.

Foto RPP



Según informa RPP, dos agentes de Los Sinchis de Mazamari —unidad de la Policía Nacional— resultaron heridos durante una práctica de paracaidismo, en la provincia de Satipo, región Junín.

Uno de los policías se enganchó en cables eléctricos de la vía pública. Al hacer contacto, se produce una descarga y el paracaidista queda inconsciente; fue llevado a un nosocomio inmediatamente.

Mientras su compañero planea fuera de control hasta chocar con la pared del segundo piso de una casa de material prefabricado. Debido al fuerte golpe, las piernas del agente rompieron la estructura.

FUERTES VIENTOS

Se mantiene en reserva el estado de salud del agente que chocó con los cables eléctricos. En tanto, el policía que se estrelló contra la casa fue atendido en un centro de salud y luego dado de alta.

Los alarmados vecinos señalaron que los fuertes vientos que se registran estos días en la ciudad habrían afectado el descenso de los paracaidistas, provocando este desafortunado accidente.


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