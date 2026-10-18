Senamhi alerta sobre incremento de vientos de hasta 40 km/h en la costa y sierra hasta el 20 de octubre

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó el incremento de la velocidad del viento, de ligera a moderada intensidad, desde hoy domingo hasta el martes 20 de octubre en la costa centro y sur, así como en la sierra sur del país.

De acuerdo con el aviso meteorológico N° 423, de nivel de alerta amarillo, las ráfagas alcanzarán velocidades de hasta 40 kilómetros por hora (km/h), registrándose valores cercanos a los 35 km/h en la costa de Ica, 33 km/h en la sierra sur y próximos a los 20 km/h en el litoral sur. Las jurisdicciones comprendidas en el informe son Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica, Lima, Moquegua, Puno, Tacna y la provincia constitucional del Callao.

Fenómenos asociados y reducción de visibilidad

Las condiciones atmosféricas proyectadas favorecerán el levantamiento de polvo y arena, un fenómeno que impactará al departamento de Ica y que podría generar una reducción significativa de la visibilidad horizontal. Asimismo, el Senamhi advirtió que durante las noches, madrugadas y primeras horas de la mañana se registrará la presencia de niebla, neblina y lloviznas dispersas en sectores contiguos al litoral, concentrándose de manera especial en las zonas costeras de las regiones centro y sur del territorio nacional.

Recomendaciones e inspecciones técnicas de seguridad

Frente a este escenario, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y regionales a efectuar inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones dentro de sus competencias. La institución remarcó la importancia de verificar el diseño correcto de las infraestructuras con el objetivo de resguardar la integridad de la población expuesta a los vientos.

El organismo recomendó asegurar los techos y largueros a las paredes, reforzar los vidrios de las ventanas y mantenerse alejados de equipos eléctricos, materiales punzocortantes o estructuras que resulten afectadas por las ráfagas.