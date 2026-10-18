Tragedia en Puno: choque de camioneta y miniván deja cuatro muertos y tres heridos graves

Según se conoció, el choque de una camioneta y un miniván, registrado la tarde de ayer, dejó cuatro muertos y tres heridos graves. El accidente ocurrió en la vía Azángaro-Juliaca, en el sector de Mataro Grande, región Puno.

Hasta el momento, no se ha confirmado la identidad de los fallecidos ni de los heridos, quienes fueron trasladados a un hospital de la provincia de Azángaro, donde quedaron internados debido a su delicado estado de salud.

EXCESIVA VELOCIDAD

Agentes de la Policía Nacional y representantes de la Fiscalía llegaron al lugar de la tragedia para realizar distintas diligencias, entre ellas el levantamiento de los cuerpos y los trámites para lograr identificar a las víctimas.

Las autoridades investigan las circunstancias en las que se produjo el choque con el objetivo de determinar responsabilidades. Los pobladores señalan que en ese tramo los vehículos transitan a excesiva velocidad.