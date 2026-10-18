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Comando Unificado: incautan más de 300 explosivos y detienen a ocho personas en La Libertad

En diversos operativos realizados por toda la región, también se incautaron armas de fuego, municiones y vehículos utilizados por bandas criminales.

Foto Andina



En las últimas horas, el Comando Unificado contra la criminalidad ejecutó diversos operativos en la región La Libertad, que permitieron incautar gran cantidad de artefactos explosivos, pistolas y municiones.

En el sector de Quesquenda, intervinieron un vehículo en el que se desplazaban cuatro personas en posesión de 302 cartuchos de emulsión explosiva, 100 metros de mecha lenta y 103 fulminantes.

También capturaron, en el distrito de Florencia de Mora, a tres integrantes de la banda  “Los remanentes de la J”, investigados por el presunto delito de tenencia ilegal de armas de fuego y municiones.

DELITO DE ESTAFA

Durante el operativo, se les incautó dos pistolas, una de ellas con la serie erradicada, cargadores abastecidos, municiones y cinco celulares. Asimismo, se intervino el vehículo en el que se desplazaban.

Finalmente, en el distrito de Paiján, detuvieron a Alizson Plasencia (33), quien registraba una requisitoria por el delito de estafa, emitida por el Juzgado Penal Unipersonal de Andahuaylas, región Apurímac.


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