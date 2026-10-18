Fuertes lluvias en Pasco: precipitaciones inundaron decenas de viviendas, negocios y avenidas

Una intensa lluvia registrada la tarde de ayer provocó cuantiosos daños en diversos sectores del distrito de Constitución, en la provincia de Oxapampa, región Pasco. Afortunadamente, el suceso no dejó pérdidas humanas

Las precipitaciones anegaron calles, viviendas y negocios de la zona. Asimismo, el agua invadió las instalaciones de la Institución Educativa Villa Cariño, ubicada en la quinta etapa, interrumpiendo las actividades escolares.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Los vecinos y comerciantes tuvieron que desplegar esfuerzos de emergencia para retirar el agua de sus predios e intentar salvar sus pertenencias. Las labores se prolongaron por varias horas; las pérdidas son considerables.

Esta situación responde al incremento de eventos meteorológicos extremos asociados al fenómeno El Niño, los cuales vienen golpeando de manera recurrente a la zona. Los pobladores piden medidas preventivas, informa Andina.