Joven mototaxista muere en la Carretera Central cuando se dirigía a recoger pasajeros

El ómnibus trasladaba pasajeros desde Lima hacia Huancayo cuando ocurrió el accidente durante la madrugada.

Tras el impacto de un ómnibus de la empresa Turismo Raraz contra una mototaxi en el kilómetro 74 de la Carretera Central cerca al Puente Inca, provincia de Jauja, región Junín, un joven mototaxista de 26 años falleció durante la madrugada.

La víctima, identificada como Erik Gago Fernández, se desplazaba en una mototaxi que alquilaba para realizar servicios de transporte público. Según la información proporcionada, el ómnibus trasladaba pasajeros desde Lima con destino a Huancayo cuando se produjo el violento choque.

FAMILIARES CONFIRMARON LA IDENTIDAD DE LA VÍCTIMA

Durante las diligencias realizadas en la zona del accidente, las autoridades encontraron un documento nacional de identidad (DNI) en la mototaxi siniestrada. En un primer momento, se creyó que el documento pertenecía a la víctima, pero horas después sus familiares confirmaron que se trataba de Erik Gago Fernández.

La identificación permitió establecer quién era el joven que perdió la vida en el accidente ocurrido en la Carretera Central. Hasta el momento, la información proporcionada no precisa mayores detalles sobre las circunstancias exactas que provocaron la colisión.

JOVEN SE DIRIGÍA A RECOGER A UNOS PASAJEROS

Por otro lado, según relataron sus familiares, Gago Fernández el accidente ocurrió cuando se dirigía a recoger a las personas que lo habían contratado.