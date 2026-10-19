¡Fiscalización migratoria en Iquitos! Intervienen a 150 ciudadanos extranjeros

Los intervenidos fueron puestos a disposición del Departamento de Trata de Personas de la PNP para las diligencias correspondientes.

Durante un megaoperativo de control migratorio realizado en distintos puntos de Iquitos, fueron intervenidos un total de 150 ciudadanos extranjeros de nacionalidades venezolana y colombiana, según informó el Ministerio Público.

La intervención se desarrolló en la intersección de las calles Alzamora y Sargento Flores, con la participación de la Segunda Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Loreto, la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Superintendencia Nacional de Migraciones.

Asimismo, las autoridades identificaron a tres ciudadanos extranjeros que habían excedido el tiempo de permanencia permitido en el país, así que fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para las diligencias respectivas.

TRES EXTRANJEROS EXCEDIERON EL TIEMPO DE PERMANENCIA

De acuerdo con la información del Ministerio Público, durante el operativo se detectó que tres ciudadanos extranjeros habían superado el periodo autorizado para permanecer en territorio peruano.

Las autoridades desarrollaron las intervenciones con el objetivo de comprobar el cumplimiento de las disposiciones migratorias vigentes.

INTERVENIDOS FUERON PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA PNP

Por otro lado, los ciudadanos intervenidos fueron puestos a disposición del Departamento de Trata de Personas de la Policía Nacional del Perú para las diligencias correspondientes. Asimismo, exhortó a las instituciones participantes a continuar realizando este tipo de acciones preventivas y disuasivas.