¡Cuarto ataque en 18 días! Atentan contra colegio en remodelación en La Libertad

Los ataques estarían dirigidos a intimidar a la empresa constructora encargada de la modernización del colegio, según las investigaciones preliminares.

Un nuevo ataque de extorsión azotó al distrito de Guadalupe, provincia de Pacasmayo, región La Libertad, cuando unos presuntos extorsionadores atacaron la Institución Educativa N°. 35 que se encontraba en obras de remodelación.

El atentado, que es el cuarto incidente registrado, ocurrió alrededor de las 9:25 de la noche del sábado, cuando desconocidos que, según los reportes vecinales, se habrían desplazado en una motocicleta llegaron a la parte posterior del plantel y realizaron tres disparos contra el portón.

Asimismo, el colegio forma parte de un proyecto de modernización integral ejecutado por el Gobierno Regional de La Libertad, con una inversión de S/ 38.7 millones mediante el mecanismo de Obras por Impuestos, que beneficiará a más de 1,000 alumnas.

DISPAROS Y EXPLOSIVO FUERON HALLADOS EN EL PLANTEL

Al llegar a la zona, los agentes de Serenazgo encontraron tres orificios de bala en el portón negro ubicado en la parte posterior de la institución educativa. También observaron un cartucho de dinamita con su respectiva mecha, colocado en la base de la estructura.

El hallazgo generó preocupación entre los vecinos, debido a que el ataque se suma a una serie de hechos violentos registrados en los exteriores del centro educativo, donde aun no se ha identificado a los responsables.

COLEGIO REGISTRA CUATRO ATAQUES EN 18 DÍAS

Según las investigaciones preliminares, los atentados estarían dirigidos a intimidar a la empresa constructora encargada de los trabajos de remodelación, donde el primer ataque se reportó la noche del 30 de septiembre cuando realizaron disparos contra la puerta principal del colegio, posteriormente, el viernes 9 de octubre, se registró un nuevo ataque a balazos contra la fachada del plantel.